Death Stranding 2 On The Beach, un amato personaggio non tornerà: lo conferma Kojima

Death Stranding 2 On The Beach è stato da poco annunciato (precedentemente non conoscevamo il nome ufficiale). Con il nuovo lungo e appassionante trailer sono stati mostrati tanti personaggi, ma ve ne sono stati alcuni del primo capitolo che non erano presenti. Tra questi anche Cliff, interpretato da Mads Mikkelsen. La sua mancanza dal trailer significa forse che non sarà presente nel secondo capitolo? La risposta è sì.

La conferma arriva direttamente da Kojima che ha scritto tramite Twitter ai propri fan. Potete vedere il suo messaggio qui sotto.

Kojima scrive, in traduzione: "Abbiamo ricevuto molti messaggi entusiasti da parte vostra che dicevano: 'Voglio vedere Cliff anche in DS2!'. Tuttavia, Mads non apparirà in Death Stranding 2 On The Beach."