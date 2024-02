Stardew Valley: il creatore svela l'origine del nome e il titolo iniziale, poco piacevole

"Sprout" significa germoglio , quindi è perfettamente in tema con il gioco, essendo un simulatore di coltivazione, ma è un termine che suona più duro rispetto a Stardew, quindi quel che dice Barone ha senso.

Il titolo di Stardew Valley è piuttosto semplice e prende il nome dalla comunità che lo ospita. "Mi è venuto in mente all'improvviso", dice Eric 'ConcernedApe' Barone quando gli viene chiesto di spiegare l'ispirazione del nome su Discord della comunità. "Il gioco si chiamava Sprout Valley ", continua, "ma la parola Sprout non era piacevole da pronunciare".

Il creatore di Stardew Valley ha rivelato il nome originale del suo simulatore di coltivazione, cambiato perché a quanto pare "non era piacevole da dire".

Cosa ci aspetta nel futuro di Eric 'ConcernedApe' Barone

Haunted Chocolatier

Eric 'ConcernedApe' Barone sta attualmente lavorando alla versione 1.6 di Stardew Valley e sappiamo che sarà molto più grande del previsto e che arriverà nel 2024.

Inoltre, Barone sta anche lavorando a un nuovo gioco Haunted Chocolatier. Alcuni mesi fa, Barone ha celebrato un nuovo traguardo con quattro immagini del gioco. Per quanto riguarda il gameplay, ispirato da Diablo 2, sappiamo che dovremo andare a caccia di mostri e non solo per ottenere ingredienti e creare nuovi dolci nella nostra fabbrica di cioccolato.