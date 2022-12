Haunted Chocolatier: l'autore di Stardew Valley svela più dettagli sul gameplay, ispirato da Diablo 2

In una nuova intervista, il creatore di Stardew Valley - Eric 'ConcernedApe' Barone - ha svelato una serie di dettagli sul gameplay del suo prossimo gioco, Haunted Chocolatier. Ha anche indicato qual è una delle fonti di ispirazione e supponiamo possa stupirvi: Diablo 2.

"Quando ero nelle prime fasi di [sviluppo di] Haunted Chocolatier, stavo giocando a Diablo 2", racconta Barone a ScreenRant. "Ottenere del bottino e vedere i propri numeri salire nelle statistiche? Mi piace quella roba. Mi sembra che molti giocatori di Stardew Valley non siano così appassionati, ma io devo solo fare ciò che ritengo divertente. E credo che questo trasparirà nel gioco, se mi entusiasma".

Un altro punto di partenza per Haunted Chocolatier è stato il fatto che Barone si sia chiesto: "Cosa succederebbe se facessi un gioco simile alle miniere di Stardew Valley, ma completamente sviluppato e fatto davvero bene?".

Secondo Barone, "il cuore del gioco è la raccolta degli ingredienti; è la parte più importante del gioco. Il negozio è un po' più passivo". Per raccogliere gli ingredienti dovrete esplorare il mondo, compresi i regni magici in cui potrete entrare, raccogliendo gli oggetti dopo aver affrontato dei combattimenti. Non mancheranno però prove meno violente. Gli ingredienti verranno poi utilizzati per creare i cioccolatini per il negozio.

All'inizio sarete voi a gestire il negozio, ma man mano che progredirete nel gioco potrete mettere i fantasmi al lavoro per gestire le operazioni quotidiane del negozio. Barone dice che "ci sarà un certo tasso di simulazione, come in un gioco tipo Rollercoaster Tycoon o qualcosa in cui i clienti hanno determinati bisogni e desideri". I clienti soddisfatti spargeranno la voce ad altri acquirenti, aumentando la popolarità dell'azienda. Un sistema di "novità settimanali sul cioccolato" vedrà gli acquirenti impazzire per certi tipi di articoli di settimana in settimana.

Tutti questi dettagli hanno un'avvertenza: Haunted Chocolatier è ancora in fase di sviluppo attivo e a una certa distanza dal rilascio, quindi tutto è soggetto a cambiamenti. Barone fa notare che Stardew Valley ha richiesto quattro anni e mezzo di sviluppo, mentre Haunted Chocolatier è in lavorazione da meno di due anni, quindi c'è ancora molto da fare.

Barone dice anche di aver giocato ultimamente a World of Warcraft, ma i fan non devono temere che l'ossessione per gli MMO rallenti lo sviluppo di Haunted Chocolatier. Infatti, Barone giocava a World of Warcraft anche durante lo sviluppo di Stardew Valley, il che ha contribuito a influenzare l'atmosfera del gioco.

"La gente non se ne rende conto, ma una cosa che devo dire di World of Warcraft e dei giochi Blizzard in generale è che sono davvero bravi a rendere le cose molto interessanti", dice a proposito dell'MMO. "Anche solo raccogliendo roba o altro, ci sono grandi cose luccicanti sullo schermo che ti fanno sentire davvero soddisfatto. Ho cercato di inserirlo in Stardew Valley, con tutti gli effetti sonori quando si raccolgono le cose. Una cosa semplice come raccogliere è di per sé soddisfacente, anche se è una cosa molto semplice, se ci pensate".

In precedenza era stato confermato che Haunted Chocolatier avrà delle boss fight.