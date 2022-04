Haunted Chocolatier avrà delle boss fight, svela il creatore di Stardew Valley Eric Barone

ConcernedApe - nome d'arte di Eric Barone e noto autore di Stardew Valley - ha svelato che il suo prossimo gioco, Haunted Chocolatier, includerà anche delle boss fight, ovvero battaglie contro nemici potenti.

Barone ha condiviso un'anteprima di alcune musiche create per Haunted Chocolatier durante una recente livestream, compresa una dedicata a un boss. La canzone si chiama "the bee boss". Sebbene l'informazione sia stata condivisa senza particolare clamore, è in realtà la prima volta che viene affermato che vi saranno boss fight all'intero del gioco. Sapevamo però che il sistema di combattimento avrebbe avuto un ruolo più centrale nel gioco e che vi sarebbero state più opzioni a disposizione del personaggio, oltre al semplice attacco di Stardew Valley.

ConcernedApe, sempre durante lo stesso live streaming, ha condiviso anche un'altra traccia (potete sentirla al minutaggio 1:48:26, nel video qui sotto). Si tratta di una canzone dai toni morbidi, chiamata Pristine Snow (Neve Immacolata, in traduzione diretta). Viene spiegato che la maggior parte della musica del gioco seguirà lo stesso stile.

Vi segnaliamo infine che Eric Barone sta lavorando a un secondo gioco, oltre a Haunted Chocolatier: ecco i primi dettagli.