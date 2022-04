Trek to Yomi: svelata la durata dell’action a base di samurai di Flying Wild Hog

Marcin Kryszpin, game director di Flying Wild Hog, ha parlato della durata di Trek to Yomi, action adventure a tema samurai in arrivo nei prossimi mesi del 2022. Riassumendo le sue parole il team di sviluppo ha realizzato volutamente un gioco non troppo lungo, circa 5 ore per arrivare ai titoli di coda, con l'obiettivo di realizzare "un'esperienza cinematografica" equiparabile ai classici film di samurai.

"Non si tratta di un gioco enorme", spiega Kryszpin in un'intervista con GamingBolt. "Al livello di difficoltà normale, mi bastano 5 ore per finire il gioco. Volevamo realizzare un'esperienza cinematografica per mostrare al giocatore la storia che abbiamo realizzato e fargli conoscere il periodo Edo tramite i collezionabili all'interno di Trek to Yomi."

Trek to Yomi, un'immagine tratta dal gioco

"La lunghezza del gioco ha determinato molti aspetti del design. Sarebbe stato problematico inserire troppe caratteristiche o combattimenti difficili in questo breve lasso di tempo. Mantenere la sensazione di un classico film di samurai è stato fondamentale."

Trek to Yomi sarà disponibile durante il corso della primavera per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Al lancio inoltre sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento di Microsoft. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere il nostro provato di Trek to Yomi.