Sniper Elite 5 è in fase gold, annuncia Rebellion: il lancio non subirà ritardi

Sniper Elite 5, il nuovo capitolo della serie targata Rebellion, è entrato in fase gold e non subirà dunque ritardi: l'uscita del gioco è prevista per il 26 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Annunciato lo scorso dicembre, Sniper Elite 5 ci metterà ancora una volta nei panni del cecchino Karl Fairburne, impegnato in una difficile operazione ambientata nella Francia del 1944, nel vivo della seconda guerra mondiale.

"Siamo entusiasti di annunciare che Sniper Elite 5 è entrato in fase gold", si legge nel post di Rebellion. "I nostri team di sviluppo hanno fatto un lavoro incredibile e non vediamo l'ora che tutti possano mettere le mani sul gioco a partire dal 26 maggio."

Per questo quinto episodio il team inglese parla di un sistema di esplorazione migliorato, che dovrebbe consentire un maggiore grado di interazione con gli scenari ed elevare dunque l'esperienza rispetto a quanto visto in precedenza.

"Chiamato a svolgere un'operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese", si legge nella sinossi ufficiale.

"Ben presto si viene a conoscenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l'Europa: l'operazione Kraken."