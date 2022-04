Pokémon Unite: trailer annuncia Azumarill, disponibile tra pochi giorni

Il roster di Pokémon Unite continua ad espandersi a cadenza regolare. Poche ore fa Studio TiMi ha annunciato l'arrivo di Azumarill nel MOBA free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android con un trailer. Il Pokémon acqua/folletto sarà disponibile durante il corso della settimana, per la precisione dal 7 aprile.

Azumarill in Pokémon Unite rappresenterà la categoria dei "Versatili", ovvero mostriciattoli caratterizzati da un buon equilibrio tra parametri offensivi e resistenza. I dettagli del suo moveset non sono stati ancora annunciati, ma come possiamo vedere nel trailer qui sopra, Azumarill può eseguire una combo di attacchi con la coda, creare dei vortici d'acqua che lo circondano e infliggono danni ai nemici nelle vicinanze ed eseguire una rapida carica in avanti.

Come accennato in precedenza, Azumarill sarà disponibile su Pokémon Unite a partire dal 7 aprile. Per ottenerlo come al solito dovrete acquistare la relativa licenza nel negozio interno del gioco utilizzando le monete o gemme di Heos.

Rimanendo in tema Pokémon, ma cambiando gioco, Niantic ha annunciato il Pokémon GO Fest 2022, con l'evento che tornerà ad essere anche dal vivo dopo due anni di pausa.