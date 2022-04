F1 2022: niente supercar nel multiplayer e cross-play dopo il lancio, per un report

Tom Henderson ha pubblicato un nuovo report su Xfire dedicato a F1 2022. Stando alle sue fonti le supercar non saranno disponibili nel multiplayer su richiesta della FOM (Formula One Management), mentre il cross-play è stato rinviato internamente e non sarà disponibile al lancio.

Per chi non lo sapesse, in un report precedente Henderson aveva riportato varie indiscrezioni sul nuovo capitolo della serie. Stando alle sue fonti F1 2022 avrà per la prima volta le supercar, supporterà i visori VR e il cross-play tra piattaforme differenti. Inoltre sarà presente una modalità carriera classica (driver & my team), ma sarà assente lo story mode, sostituito dall'inedito "F1 LIFE", un hub dove i giocatori "potranno dare uno sguardo più da vicino al dietro le quinte della vita quotidiana dei piloti di Formula 1, con la possibilità anche di acquistare e collezionare "vari oggetti di lusso", come orologi e occhiali."

Stando alle nuove informazioni ricevute dalle sue fonti interne, Tom Henderson afferma che F1 2022 è stato rinviato internamente, seppur di poco, con il periodo di uscita previsto fissato per il mese di luglio.

F1 2021

Il ruolo delle supercar, una delle presunte novità più succulenti della nuova edizione, invece è stato ridimensionato su richiesta della FOM, anche se non sono chiari i motivi (forse per non mettere in ombra la Formula 1), e di conseguenza non potranno essere utilizzate nel multiplayer online. Questa categoria di vetture sarà comunque disponibile nelle modalità di gioco singleplayer.

Inoltre, pare che il cross-play tra piattaforme differenti sia stato rinviato e dunque non sarà disponibile al lancio, ma verrà integrato successivamente, probabilmente con un update gratuito.

Infine, stando alle fonti di Henderson, F1 2022 introdurrà ovviamente diverse modifiche al gameplay, ad eccezione della gestione, personalizzazione ed ERS delle vetture, il sistema di penalità, il Podium Pass, la co-op (a due giocatori), la carriera e My Team che non presenteranno novità sostanziali rispetto a F1 2021.

Tom Henderson nel tempo si è dimostrato una fonte affidabile di informazioni, tuttavia raccomandiamo comunque di prendere con le molle le indiscrezioni riportate qui sopra.