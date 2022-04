Fortnite, update 20.10: le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Epic Games ha pubblicato l'update 20.10 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2. Le novità sono rivolte a Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. L'aggiornamento arriva dopo una fase di manutenzione della durata di circa due ore.

Per quanto riguarda Battaglia Reale, l'aggiornamento di Fortnite v20.10 propone una schermaglia al Daily Bugle: "aiuta la Ribellione a contrattaccare per ottenere un bottino fantastico per tutta la squadra". Troviamo poi il fucile di precisione pesante, revisionato per infliggere danni bonus ai veicoli. Inoltre, Tabelloni donazioni sono pronti per i finanziamenti di due fucili d'assalto.

Daily Bugle di Fortnite

In Salva il Mondo, ritorna Secche Scorbutiche, inseme ai lama pirata. Vi è il nuovo modificare Abietti rimbalzanti (Abietti, Energumeni e Mostri della nebbia hanno tutti più salute, ma sono più suscettibili alle respinte) e il modificatore Tesoro super (viene generato periodicamente un forziere del tesoro pieno di bottino prezioso dopo aver sconfitto i nemici). R.O.S.I.E. è stata potenziata (niente surriscaldamento, più danno dalla distanza, tempo di recupero ridotto del 33% e nuovo scudo antiproiettile). Tornano poi i dungeon, compreso il Laboratorio. Per quanto riguarda i personaggi, troviamo il Cavaliere di Palude, Ken il Mostro Marino e Agente del Caos.

La Modalità Creativa di Fortnite 20.10 aggiunge il Lanciarazzi incudine, un aumento della salute massima di animali selvatici, creature e guardie (di 10 volte). Ci sono poi nuovi prefabbricati e gallerie a tema dirigibile dell'OI, Fortezza e Caverna di Comando. Sono stati aggiunti anche oggetti a tema Rocket League.

Non mancano ovviamente tutta una serie di correzioni ai bug nelle varie modalità. L'update 20.10 è stato introdotto durante una manutenzione iniziata alle 10:00 di oggi, 5 aprile 2022.