The Witcher, serie TV: showrunner di Netflix potrà parlare dell'addio di Henry Cavill, ma non ora

La serie TV di The Witcher su Netflix potrà contare ancora su Henry Cavill per la stagione numero tre, ma dalla quarta in poi lo strigo di Rivia avrà il volto di Liam Hemsworth. Perché Henry Cavill se ne è andato? Le motivazioni non sono ufficialmente note e Cavill ha saggiamente evitato di approfondire, ma la showrunner Lauren Hissrich ha svelato che qualcosa potrà dire a riguardo.

"Cercheremo di parlarne l'anno prossimo", ha detto una persona non meglio precisata che si trovava insieme a Lauren Hissrich quando gli è stato chiesto della situazione di Cavill.

"È esattamente quello che stavo per dire!" ha aggiunto Lauren Hissrich. "Ho molte cose da dire e penso che ci siano molte altre cose... ovviamente non entreremo mai nel merito del perché Henry se ne sia andato, di tutte le ragioni, ma posso dire che è stato un rapporto di reciproco rispetto... Quindi ti prego, ti prego, ti prego di tornare tra sei mesi quando potremo parlare".

Henry Cavill nei panni di Superman

Purtroppo per il momento questo è quanto possiamo sapere e questa dichiarazione mette una pietra sull'argomento, almeno per i prossimi sei mesi. Nel frattempo sono spuntato vari report sull'addio di Cavill da The Witcher, che puntavano il dito ad esempio verso problemi interni da l'attore e i creatori dello show.

Altre voci affermavano che Cavill aveva lasciato per lavorare a Superman, ma nel frattempo DC ha deciso di mettere da parte l'attore anche se aveva da poco annunciato il suo ritorno nei panni del Kriptoniano.

Queste, ripetiamo, sono solo voci. Ufficialmente non abbiamo alcuna informazione definitiva sulla questione.