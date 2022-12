Avatar: La Via dell'Acqua: tonfo al botteghino nel primo settimana

Avatar: La Via dell'Acqua è finalmente uscito al cinema, ma nel suo primo fine settimana ha incassato meno di quanto previsto, facendo strappare biglietti per soli 134 milioni di dollari. Apparentemente la cifra non è nemmeno così male, anche considerando il buon debutto.

Il problema è che per raggiungere il pareggio, Avatar: La Via dell'Acqua deve riuscire a produrre ricavi pari al terzo o quarto film di tutti i tempi per incassi, come spiegato dallo stesso regista James Cameron, un obiettivo decisamente ambizioso nonostante il primo Avatar sia stato per anni il film con il più alto numero di ricavi di sempre. Da allora però sono passati tredici anni e il mercato cinematografico è enormemente cambiato.

Comunque sia, il film potrà sicuramente recuperare nel corso delle prossime settimane, vista anche la scarsa concorrenza. In totale, contando il debutto, nei soli USA ha incassato 152 milioni di dollari, il 37° risultato migliore di tutti i tempi.

Rimane da vedere il risultato mondiale, che potrebbe essere migliorativo rispetto a quello USA, e c'è da capire quando possa essere lunga la coda del film, che potrebbe emergere nel lungo periodo. Insomma, la partita è ancora aperta, anche se la strada per Avatar: La Via dell'Acqua si è fatta decisamente in salita.

Inoltre, chissà se il risultato avrà qualche ripercussione su Avatar Frontiers of Pandora, la mega produzione di Ubisoft legata al franchise di Cameron.