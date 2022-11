Strange World - Un mondo misterioso perderà $100 milioni negli USA per un report

Il nuovo film della Disney, Strange World - Un mondo misterioso, non è stato un successo al botteghino USA e potrebbe perdere 100 milioni di dollari durante la sua programmazione nelle sale.

Variety riporta che il film ha guadagnato 11,9 milioni di dollari nel fine settimana d'uscita negli Stati Uniti e 18,6 milioni di dollari per i cinque giorni del periodo del Ringraziamento, mancando così le aspettative di 40 milioni di dollari. Con i guadagni dei primi tre giorni pari a 11,9 milioni di dollari, Strange World ha avuto una delle peggiori partenze a livello nazionale per qualsiasi film Disney negli ultimi tempi. Tuttavia, ha superato West Side Story (10,5 milioni di dollari), anche se tale film ha debuttato nei primi giorni della pandemia.

L'anno scorso, Disney ha distribuito Encanto durante il weekend del Ringraziamento, guadagnando 27,2 milioni di dollari nei primi tre giorni e 40 milioni di dollari per il periodo esteso di cinque giorni.

Alcune fonti hanno dichiarato a Variety che Strange World perderà almeno 100 milioni di dollari dalla sua uscita nelle sale. Le fonti hanno detto che il film deve guadagnare 360 milioni di dollari per pareggiare le spese e coprire i 180 milioni di dollari di costi di produzione e i milioni di spese di marketing e distribuzione. Il film arriverà senza dubbio su Disney+ e su altri servizi di video-on-demand a casa, ma le fonti di Variety hanno detto che per Strange World sarà difficile ottenere un profitto.

Ovviamente Disney non avrà seri problemi per il (potenziale) fallimento di questa pellicola. La compagnia ha già incassato più di 3 miliardi di dollari al botteghino quest'anno e Avatar La Via dell'Acqua (qui il trailer più recente) deve ancora essere pubblicato.