Joipaw è una console per cani, con veri giochi per i nostri amici a quattro zampe

I videogiochi non saranno presto solo più una cosa da umani. Una startup inglese, Joipaw, ha deciso di realizzare una console con videogiochi pensata per i nostri amici a quattro zampe, i cani.

La Joipaw Console sarà dotata di un "touchscreen a misura di cane, un supporto regolabile in altezza e un distributore automatico di croccantini". Il dispositivo eseguirà giochi interattivi, come una sfida in stile "colpisci la talpa", che saranno "sempre nuovi e stimolanti". "Se si aggiungono altoparlanti, microfono e telecamera Full HD, si ottiene il prodotto tecnologico per cani più smart mai lanciato sul mercato", dichiara Joipaw.

L'idea della console Joipaw è nata quando il cofondatore Dersim Avdar cercava un modo per far divertire il suo cane, Kawet, quando non c'era nessuno in casa, e si è ispirato alla sua passione per i giochi.

Joipaw Console

Nonostante l'idea possa sembrare stravagante, Avdar si è presto reso conto dei benefici per la salute derivanti da questo tipo di interazione. Avdar ha raccontato di aver letto di uno studio che ha rivelato che dei semplici giochi su schermo tattile forniscono potenziali benefici cognitivi ai cani che stanno invecchiando.

Avdar vuole prendere spunto da questo studio e "portarlo avanti", anche se sottolinea che nessun gioco può sostituire il tempo che il cane passa in compagnia dei propri padroni. "Il nostro obiettivo con questa iniziativa è quello di promuovere una migliore comprensione e inclusione dei cani e degli animali nelle società umane, mostrando al mondo la loro intelligenza", ha detto Avdar.

Che ne pensate?