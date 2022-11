Gran Turismo 7: Yamauchi spera in una nuova partnership FIA e delle World Series più grandi nel 2023

Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, spera in una nuova partnership tra Gran Turismo 7 e la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), nonché in un evento ancora più grande per la Gran Turismo World Series 2023.

Il 2018 ha segnato l'inizio della collaborazione tra Gran Turismo e la FIA con la Nations Cup e Manufacturer Series (ora Manufacturers Cup), due competizioni di eSport all'interno di Gran Turismo. Da allora gli eventi sono tornati ogni anno, utilizzando inizialmente Gran Turismo Sport come base prima di passare a Gran Turismo 7 per questa stagione, dove invece non sono stati organizzati nuove competizioni targate FIA.

Il motivo a quanto pare è una divergenza di opinioni tra Polyphony Digital e la FIA, ma che potrebbero appianarsi in futuro stando alle parole di Yamauchi.

"Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con la FIA. Ma la sola ragione per cui abbiamo deciso di dividerci quest'anno, temporaneamente, è stata perché le feature che avevamo in mente erano differenti da quelle pensate dalla FIA. C'è stata una divergenza di opinioni", ha detto Yamauchi in un'intervista con Traxion concessa alla vigilia della Gran Turismo World Series Nations Cup World Final.

Stando alle parole di Yamauchi inoltre possiamo aspettarci un evento ancor più grande dalle World Series del 2023, rispetto alle ultime edizioni, limitate a causa della pandemia del Covid-19. "Nel 2020 all'evento di Sydney, la portata del nostro evento World Tour era all'incirca quella di un evento di Formula E in termini di spettatori", ha spiegato Yamauchi-san a Traxion.GG. "Ma sai, non potendo fare gli eventi dal vivo dopo, il pubblico è diminuito. Stiamo ricominciando quest'anno. Prima ospitavamo sei eventi durante l'anno, ma ora, sai, quest'anno ce ne sono stati solo due."

"Il prossimo anno vorrei davvero vedere una grande ripartenza per la serie. Quando operi con questa tipologia di evento, scopri tutti questi diversi tipi di problemi e punti di miglioramento su cui è necessario lavorare. Avremo sicuramente un evento migliore l'anno successivo."

Nelle ultime dichiarazioni concesse alla stampa, Yamauchi ha anche dichiarato che Polyphony Digital sta valutando l'idea di pubblicare Gran Turismo 7 su PC.