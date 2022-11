Gran Turismo 7 su PC? Polyphony Digital sta considerando l'idea

Polyphony Digital sta considerando l'idea di portare la serie Gran Turismo su PC, stando alle parole di Kazunori Yamauchi, il boss dello studio di Sony, in un'intervista con GTPlanet concessa durante l'evento per i festeggiamenti del venticinquesimo anniversario del franchise.

Alla domanda se Polyphony Digital prenderà mai in considerazione l'idea di portare la sua serie di punta su PC, Yamauchi ha risposto: "Sì, penso di sì".

Tuttavia a quanto pare non si tratta di una decisione che lo studio prenderà alla leggera e ci sono sono molti aspetti da valutare.

"Gran Turismo è un titolo molto curato", ha spiegato Yamauchi. "Non ci sono molte piattaforme in grado di far girare il gioco in 4K/60fps nativamente, quindi un modo per renderlo possibile è restringere il campo della piattaforme. Non è un argomento molto facile, ma ovviamente lo stiamo esaminando e prendendo in considerazione".

Gran Turismo 7

Un possibile porting di Gran Turismo 7 per PC sarebbe senza dubbio una notizia importante, dato che parliamo di una delle IP più celebri di Sony, ma non sorprenderebbe più di tanto.

Negli ultimi anni abbiamo visto infatti un numero sempre maggiore di franchise dei PlayStation Studios approdare su PC, come ad esempio il Marvel's Spider-Man di Insomaniac Games, God of War (2018) di Santa Monica, Uncharted di Naughty Dog e Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games. Inoltre, secondo alcuni indizi nel database di Steam il prossimo della lista sarà Returnal.

Detto questo, dalle parole di Yamauchi sembrerebbe che al momento Polyphony Digital non stia lavorando attivamente a un porting per PC di Gran Turismo 7, per quanto dubitiamo che si tratti di un'informazione che si lascerebbe sfuggire a cuor leggero durante un'intervista.

Prosegue nel frattempo il supporto post-lancio del gioco, con la Patch 1.26 che ha introdotto la possibilità di vendere le auto, un nuovo circuito e quattro vetture.