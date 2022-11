Gran Turismo 7: Patch 1.26 disponibile, ora si possono vendere le auto

Polyphony Digital ha pubblicato la Patch 1.26 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4, ovvero l'atteso aggiornamento per il venticinquesimo anniversario della serie. Le novità sono tante e includono un nuovo circuito e quattro auto, ma forse quella più interessante per quanto riguarda le dinamiche di gioco è che finalmente ora si possono rivendere la auto, una funzione chiesta a gran voce dalla community fin dal lancio.

Come recitano le note ufficiali dell'aggiornamento, infatti "è stata aggiunta la nuova funzionalità "Servizio di valutazione auto". Consulta la sezione "Servizio di valutazione auto" del manuale online per ulteriori dettagli. Il "Servizio di valutazione auto" comparirà dopo aver completato la sfida Menu 39 (Campionato: World GT) e averne visto la sequenza finale."

Tramite questa opzione è dunque possibile vendere le vetture inutilizzate. Ciò dovrebbe alleggerire la progressione di Gran Turismo 7 e rendere più semplice acquistare le auto di vostro interesse, uno degli elementi più criticati dalla community.

Come spiegato nel manuale online, il "Servizio di valutazione auto" si trova nella parte superiore destra della schermata del concessionario di auto usate. Nella schermata "Servizio di valutazione auto" viene mostrato un elenco delle auto di cui può essere richiesta la valutazione. Quello che dovrete fare è selezionare l'auto che vuoi vendere, poi selezionare "Valuta" per richiamare una finestra con la valutazione.

Questa funzionalità ha però dei piccoli limiti. È possibile infatti vendere un esemplare dello stesso modello di auto solo ogni 24 ore. Inoltre non è possibile rivendere tutte le vetture ricevute tramite bonus di pre-ordine e di edizioni speciali, contenuti scaricabili, ecc.

Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary

Oltre a questa gradita novità, la Patch 1.26 introduce il nuovo circuito "Michelin Raceway Road Atlanta" e quattro vetture:

BMW M2 Competition '18

Ford Sierra RS 500 Cosworth '87 (acquistabile presso "Auto usate")

Nissan Silvia K's Aero (S14) '96 (acquistabile presso "Auto usate")

Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary (ottenibile tra il 24 novembre e il 3 gennaio tramite il banner "25° anniversario di GranTurismo" nella parte superiore destra della mappa)

Sono stati aggiunti anche diversi eventi e una mappa speciale a tema per festeggiare il 25° anniversario della serie Gran Turismo, località per Scapes, 23 nuovi colori di vernice, le funzionalità Qualifiche e Partenza dalla griglia nelle lobby multiplayer e altro ancora, incluse bug fix e modifiche al bilanciamento.

Potrete leggere le note ufficiali della Patch 1.26 di Gran Turismo 7 complete in lingua italiana a questo indirizzo.

L'aggiornamento per il venticinquesimo anniversario della serie arriva giusto in tempo per il Black Friday: Gran Turismo 7 al momento è disponibile a un prezzo decisamente invitante su Amazon.it.