NieR: Automata Ver1.1a: un trailer dell'anime presenta Lily

Aniplex ha pubblicato un nuovo trailer di NieR: Automata Ver1.1a, l'adattamento anime del celebre gioco di Yoko Taro, Square Enix e PlatinumGames, assieme a una nuova locandina con protagonista Lily.

Lily è una combattente della resistenza e si tratta di un personaggio sconosciuto forse alla maggior parte dei giocatori, dato che non appare in NieR: Automata, ma bensì è stato introdotto nell'adattamento manga e teatrale del gioco. Si tratta dunque dell'ennesima dimostrazione che l'anime non seguirà in modo rigoroso gli eventi del gioco, ma piuttosto presenterà alcune modifiche più o meno importanti, come confermato da Yoko Taro stesso.

La nuova locandina di NieR: Automata Ver1.1a con protagonista Lily

Lily sarà doppiata da Atsumi Tanezaki, che ha lavorato anche agli anime di Spy x Family (Anya Forger), My Dress-Up Darling (Sajuna Inui) e Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean (Emporio Alnino). In ambito videoludico ha prestato la propria voce in Final Fantasy XIV: Endwalker (Meteion), Star Ocean: The Divine Force (Elena) e 12 Sentinels: Aegis Rim (Iori Fuyusaka).

NieR: Automata Ver1.1a è previsto per gennaio 2023, anche se per il momento non abbiamo ancora dettagli specifici sul giorno di pubblicazione.

È l'adattamento di NieR: Automata, gioco action RPG di Square Enix pubblicato nel 2017, recentemente riproposto in forma rimasterizzata con il nome di NieR Replicant ver.1.22474487139. A sua volta la serie è uno spin-off di Drakengard.