NieR: Automata Ver 1.1a, la storia dell'anime sarà un po' diversa dal gioco

L'anime di NieR: Automata Ver 1.1a racconterà una storia un po' diversa rispetto al gioco diretto da Yoko Taro, che è stato coinvolto anche nella produzione della serie animata e ha dunque supervisionato queste modifiche.

Annunciato con un trailer un paio di giorni fa, NieR: Automata Ver 1.1a non si porrà insomma come una trasposizione fedele di NieR: Automata, bensì si prenderà qualche libertà anche al fine di conquistare l'attenzione dei tanti fan del franchise e non solo.

"NieR: Automata è una storia che abbiamo creato perché diventasse un gioco, dunque limitarci a copiarla senza apportare alcuna modifica non si sarebbe tradotto in una trama interessante per un anime", ha spiegato lo stesso Yoko Taro.

"Sono io la persona che se ne va in giro per gli uffici di Aniplex a rompere cose, dunque se qualcuno si ritiene insoddisfatto della storia di NieR: Automata Ver 1.1a sappia che molto probabilmente la colpa è mia."

Prodotto da A-1 Pictures, l'anime di NieR: Automata verrà trasmesso nel corso del 2023, ma non è ancora chiaro se e quando arriverà anche in occidente.