FIFA 23, problemi su Xbox Game Pass Ultimate con la versione di prova di EA Play

A quanto pare ci sono problemi con la versione di prova da 10 ore di FIFA 23 disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, il servizio che come sappiamo include anche EA Play e tutti i relativi vantaggi.

Sembra infatti che diversi utenti non riescano ad accedere alla trial: Microsoft ha scritto di essere al corrente della cosa e che i suoi team sono al lavoro per risolvere l'inconveniente, ma per il momento non ci sono sviluppi e il supporto non ha fatto altro che linkare la pagina di controllo dei servizi Xbox, che non include alcun riferimento al gioco di calcio di Electronic Arts.

Speriamo naturalmente che il problema rientri in fretta e che i giocatori possano provare la nuova edizione prima del lancio, come abbiamo fatto noi con i contenuti di FIFA 23 dedicati al crossover con Ted Lasso, l'eccellente serie televisiva disponibile sulla piattaforma Apple TV+.

Una delle feature di EA Play, l'abbonamento di Electronic Arts che può essere sottoscritto separatamente ma che è anche incluso nel prezzo di Xbox Game Pass Ultimate, le versioni di prova consentono di accedere in anticipo all'esperienza completa di un gioco per ben dieci ore, così da capire se fa al caso nostro.

Nell'eventualità che poi si voglia procedere all'acquisto, sarà naturalmente possibile conservare i progressi effettuati fino a quel punto e continuare la partita, in maniera davvero semplice e immediata.