FIFA 23, abbiamo provato tutti i contenuti dedicati al magnifico crossover con Ted Lasso

Ne avrete sentito parlare anche voi se avete l'abitudine di frequentare questi lidi editoriali, ma EA Sports, dimostrando ancora una volta di avere fiuto per questo genere di cose, ha avuto la brillante idea di inserire Lasso e la sua AFC Richmond in FIFA 23, la nuova iterazione della leggendaria serie calcistica in arrivo su PC e console il prossimo 30 settembre. Con l'uscita del gioco dietro l'angolo abbiamo finalmente avuto modo di provare tutti i contenuti di FIFA 23 dedicati a Ted Lasso e, anche se il cammino che ci porterà alla recensione è appena iniziato, abbiamo innanzitutto pensato di curiosare tra le modalità di FIFA 23 per scoprire com'è stata implementata la serie al suo interno. Ecco, di seguito, cosa abbiamo scoperto.

Se oggi avete tra i 25 e i 40 anni, c'è una buona possibilità che durante l'adolescenza vi siate trovati almeno una volta a fare zapping tra le reti Mediaset in un pigro pomeriggio d'estate, finendo per appassionarvi a un pessimo film sullo sport americano come quello in cui una squadra di baseball viene aiutata dagli angeli a vincere il campionato. La sola idea che a qualcuno sia venuto in mente di girare una pellicola come Angels ad oggi potrà sembrare ridicola, ma il fatto di rendere transmediale ogni sport di successo è radicato nella cultura americana, affamata com'è di consumare qualsiasi tipo di prodotto legato alle proprie passioni.

L'AFC Richmond in FIFA 23

Ecco come si presenta Ted Lasso in FIFA 23

Come sosteniamo da tempo, il merito principale della serie FIFA, ciò che le ha permesso di guadagnarsi il successo planetario di cui gode oggi, è la sua abilità di interfacciarsi con il mondo del calcio reale per abbracciarne tutte le ultime tendenze, riuscendo alcune volte addirittura ad influenzarlo lei stessa. La scelta di introdurre dei contenuti a tema Ted Lasso rientra proprio in quest'ottica, e non solo farà la felicità dei fan della serie che ora hanno un buonissimo motivo per avvicinarsi a FIFA 23, ma permetterà al gioco di fare breccia in quel mercato americano che la serie non era mai riuscita a penetrare.

Indice di come ogni iniziativa messa in campo da EA Sports sia sempre studiata a tavolino per avere il maggior impatto possibile, i contenuti legati a Ted Lasso finiscono col toccare la maggior parte delle modalità di FIFA 23, dalla Carriera alle Esibizioni, da Ultimate Team alle Stagioni Online. Di base, l'AFC Richmond è stata inserita come una vera e propria squadra di calcio tra le tante altre che compongono le licenze ufficiali di questo capitolo e, in futuro, potrà per giunta comparire in FUT, con degli elementi a tema sui quali però al momento non abbiamo alcuna informazione. La potrete trovare nella sezione Resto del mondo: maglie e logo sono tratte direttamente dalla serie TV (è anche presente lo sponsor fittizio Bantr), mentre la formazione è quella che abbiamo imparato a conoscere durante le due stagioni che sono state trasmesse su Apple TV.

Ecco gli overall dei giocatori dell'AFC Richmond

I giocatori più rappresentativi sono stati per giunta inseriti con le loro fattezze reali, replicate grazie a uno scan facciale degli attori che li interpretano nella serie. Ciò implica che in FIFA 23 calciatori come Roy Kent, Jamie Tartt, ma anche Dani Rojas, Sam Obisanyas, Jan Maas e il portiere Thierry Zoreaux sono indistinguibili dalle loro controparti reali, sul campo da gioco. EA ha inoltre affermato di aver lavorato sulle animazioni e sulle espressioni dei membri del Richmond per renderli più coerenti con la serie, in modo da caratterizzare a puntino ciascuno di loro. Alcuni calciatori non sono attualmente presenti con i volti dei loro attori e sarà curioso scoprire se in futuro EA Sports introdurrà nella squadra i nuovi membri del cast che si aggiungeranno a Ted Lasso col passare delle stagioni.

In termini di performance, l'11 titolare dell'AFC Richmond è stata inserita nel gioco con delle statistiche di tutto rispetto, non molto diverse da quelle di una qualsiasi squadra di metà classifica di Premier League. La stella della formazione è indubbiamente Jamie Tartt, che guida l'attacco dei Greyhounds con cinque stelle mosse abilità e un overall di 84, lo stesso di calciatori come Vlahović, Leão e Lorenzo Pellegrini. A seguirlo troviamo Roy Kent, con un punteggio di 83, niente male per un mediano di ben 40 anni. Gli altri membri della rosa titolare oscillano tra valutazioni che vanno dall'82 al 76, una rosa bilanciata ma non certamente di prima fascia, proprio come accade nella serie.

L'AFC Richmond, essendo formalmente al pari di qualsiasi altra formazione del gioco, può essere utilizzata tanto nella modalità Esibizione in locale, quanto nelle Amichevoli online e nelle Stagioni multigiocatore, anche se con nostra grande delusione abbiamo scoperto che scegliendola non si innesca nessun tipo di presentazione speciale all'inizio del match e anzi, sia la telecronaca italiana che quella inglese non prevedono il nome dei giocatori né tantomeno quello della squadra. È un vero peccato, perché sarebbe bastata qualche piccola citazione per mandare letteralmente in visibilio i fan della serie TV.