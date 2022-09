XIII Remake, la recensione di un ritorno finalmente soddisfacente

Il tempo sembra aver provato la sua buona fede. Nel momento in cui scriviamo XIII Remake ci riprova, tornando sul mercato in quella che potremmo definire "la remaster del remake". Fondamentalmente quasi ogni aspetto è stato rivisto, ma non dal primo team di sviluppo, PlayMagic, sostituito invece dai ragazzi dello studio francese Tower Five . Va da sé che gli acquirenti del 2020 potranno semplicemente mettere in download un magico aggiornamento del tutto gratuito, per beneficiare dei miglioramenti del caso, oltre ad una modalità di gioco multiplayer online del tutto inedita.

XIII Remake su PlayStation 5: praticamente un gioco nuovo

XIII Remake, oggi come allora, è visivamente molto gradevole

Rispetto alla versione del 2020, XIII Remake su PlayStation 5 è praticamente un gioco nuovo. Si tratta sempre dello stesso titolo che riscosse un discreto successo nell'ormai lontano 2003 su PlayStation 2, GameCube e PC, ma aggiornato - dal punto di vista grafico e tecnico - al 2022. Questa volta, per fortuna, in modo più che soddisfacente. Tutti i principali ed invasivi glitch sono stati risolti: pensate ad esempio alla bagnina bionda che soccorre XIII proprio nei primi minuti di gioco, i cui occhi nel 2020 roteavano liberamente in modo assai grottesco; o a oggetti insignificanti che ostacolavano il percorso del protagonista; e ancora al disastroso recupero del doppiaggio, mal sincronizzato con i personaggi non giocanti. Tutto questo è per fortuna un lontano ricordo.

Per di più la versione PlayStation 5 di XIII Remake introduce i 60 FPS, preclusi invece su tutte le restanti console. Finalmente l'edizione rende giustizia all'antenato dei primi anni duemila, con l'alta definizione in grado di valorizzare una direzione artistica che attinge a piene mani al mondo del fumetto (numerosi sono i balloon e le onomatopee, e non soltanto durante i filmati) ricercando uno stile tutto personale nel più ampio contesto della tecnica in cel-shading.

Certo, non tutto è perfetto: alternando un po' i livelli di difficoltà ci è parso che l'intelligenza artificiale fosse troppo aggressiva in modalità "facile" e un po' troppo intorpidita, invece, a "difficile". Complessivamente, però, il livello di sfida è comunque più sensato rispetto a due anni fa. Sarebbe ancora possibile intervenire su piccoli glitch grafici secondari, soprattutto negli ambienti chiusi, ma siamo sicuri che Tower Five tornerà sulla questione nel prossimo futuro.

Discorso a sé merita l'introduzione della modalità multigiocatore online. Da un lato, tutto ciò che viene introdotto gratuitamente non può che risultare gradito ai giocatori; dall'altro XIII Remake era probabilmente uno dei pochi sparatutto in prima persona che non ne aveva bisogno. L'intera esperienza si basa infatti su una trama rigorosamente pensata per essere goduta in solitaria: il comparto multigiocatore non è che un mero riempitivo, probabilmente proposto per giustificare anche i ben due anni di lavoro necessari a recuperare credibilità sull'intera operazione. In sé fa quel che deve fare, ma trovare altri giocatori non è semplice, né la modalità cerca di conseguire qualche spunto originale o accattivante.