Xbox Wireless Controller, negozio mette a listino un modello camo, non ancora annunciato

Un negozio online francese, Microplay, ha messo a listino un nuovo modello di Xbox Wireless Controller, con colorazione camo. Più precisamente "mineral camo". Considerate che qualche giorno fa l'insider "Aggiornamenti Lumia" aveva parlato dell'arrivo di questa nuova versione del controller Xbox, quindi il negozio ha sostanzialmente confermato una voce di corridoio già circolante.

L'Xbox Wireless Controller con colorazione camo

Dalla pagina del controller aperta da Microplay apprendiamo che l'Xbox Wireless Controller Mineral Camo è un'edizione speciale e sarà disponibile a fine settembre. Le spedizioni dell'oggetto partiranno infatti il 27 settembre 2022, ossia tra pochi giorni.

Per il resto si tratta di un normale controller Xbox in tutto e per tutto, quindi senza altre particolarità se non la colorazione della scocca.

Questo non è il primo controller Camo di Microsoft. In realtà è almeno il terzo, che segue il Daystrike Camo special edition controller e l'Arctic Camo special edition controller, entrambi dei prodotti di grande successo e molto apprezzati dagli appassionati. Probabilmente anche l'Xbox Wireless Controller Mineral Camo andrà altrettanto bene.