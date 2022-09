Avatar The Last Airbender: Quest for Balance spunta su un negozio online con data di uscita

Tramite il sito GamFly, negozio online che permette di acquistare o affittare videogiochi, ha messo in lista Avatar The Last Airbender: Quest for Balance, un gioco più volte stato al centro di rumor. Il sito riporta anche la data di uscita: 8 novembre 2022. Il gioco, però, non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Il sito internet segnala le versione Switch, Xbox e PlayStation di Avatar The Last Airbender: Quest for Balance. È catalogato come "Action Adventure", genere talmente ampio da non dirci nulla a riguardo. Non sono indicate altre informazioni, se non che l'editore dovrebbe essere GameMill. Si tratta di informazioni già note. Non è quindi chiaro se il sito sta solo creando una pagina segnaposto sulla base di quanto è già circolato in rete, oppure se è da considerare come una conferma non ufficiale di quanto scoperto nel corso degli ultimi mesi.

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance, ripetiamo, non è ancora stato annunciato: se l'uscita fosse veramente fissata per l'8 novembre, non dovrebbe mancare molto. Inoltre, un gioco che viene annunciato praticamente alla pubblicazione non ispira troppa fiducia, lo ammettiamo.

Recentemente è anche stato affermato che Avatar The Last Airbender: Quest for Balance dovrebbe avere uno stile grafico simile a Breath of the Wild.