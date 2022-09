Le notizie più importanti della settimana

Bentornati al nostro recap delle notizie più importanti della settimana, che in questo caso vede trionfare nuovamente gli argomenti relativi al clamoroso leak di GTA 6, o meglio le conseguenze che il furto di dati subito da Rockstar Games ha avuto sul team di sviluppo e sull'industria videoludica in generale. Si è tuttavia parlato anche di FIFA 23, delle nuove NVIDIA RTX 4090 e 4080, dei nuovi modelli di Xbox Series X|S e dell'ipotetica versione di PS5 con lettore disco estraibile, dell'appena annunciato gioco di Iron Man realizzato da Motive, delle dimensioni di God of War su PS4, di Final Fantasy 16 e di alcune curiosità legate ai Pokémon e a Kojima Productions.

La web app di FIFA 23 è disponibile FIFA 23, Mbappé in azione Singola notizia più letta della settimana, segno evidente che sta salendo l'entusiasmo in prossimità del lancio della nuova edizione del gioco di calcio di Electronic Arts, l'annuncio della disponibilità della web app di FIFA 23 ha catalizzato l'attenzione degli utenti di Multiplayer.it, pur senza generare alcun tipo di discussione. Leggiamo che la web app differisce dalla classica companion app in quanto funzionante nell'ambito del vostro browser, e si pone come "uno strumento decisamente comodo e importante per i grandi appassionati della serie, perché consente di gestire il club direttamente da internet e accedere al mercato, dunque eventualmente controllare le valutazioni ed effettuare la compravendita dei giocatori". Comodo, vero?

NVIDIA RTX 4080 e 4090 presentate ufficialmente NVIDIA, le nuove GPU Nel corso dell'evento GeForce Beyond sono state presentate ufficialmente le NVIDIA RTX 4080 e 4090, ovverosia le GPU top di gamma appartenenti alla nuova generazione di schede video dell'azienda californiana. Come da previsioni, si tratta di due assoluti mostri di potenza, forti del nuovo chip Ada Lovelace e dotate del supporto per la tecnologia DLSS 3. Purtroppo i prezzi per l'Italia di RTX 4080 e 4090 sono altissimi: si parte da 1.099€ per la prima nella versione da 12 GB di RAM, che diventano 1.469€ con 16 GB di RAM, mentre per la RTX 4090 si raggiungono addirittura i 1.949€. Considerando che stiamo parlando delle Founder's Edition e che i modelli custom generalmente costano di più, viene da sé che la prossima generazione di GPU NVIDIA non sarà per tutti.

The Pokémon Company odia le sfide Nuzlocke? Pokémon, i personaggi di Scarlatto e Violetto Cosa sono le sfide Nuzlocke? Si tratta in pratica di prove di abilità legate alla serie Pokémon e stabilite dagli utenti, che si autoinfliggono dei "malus" con l'obiettivo di superare una determinata fase di gioco ad esempio senza poter curare il proprio personaggio o con altre limitazioni. Ebbene, pare che The Pokémon Company odi le sfide Nuzlocke come se fosse pirateria. La questione è controversa: stando alle dichiarazioni di alcuni ex dipendenti di Nintendo, queste sfide vengono considerate in maniera estremamente negativa dall'azienda, che nel corso del tempo si sarebbe rifiutata categoricamente di riconoscerne l'esistenza e supportarle in alcun modo. Altre fonti riferiscono invece che non ci sarebbe tutto questo astio: chi dice la verità?

Kojima Productions e la NASA annunciano Space Ludens Space Ludens Altro giro, altra curiosità: Kojima Productions e la NASA hanno annunciato Space Ludens, un orologio da polso in edizione limitata che verrà messo in vendita fra un paio di giorni, il 27 settembre, e che si ispira visivamente appunto a Ludens, la mascotte del team di sviluppo fondato da Hideo Kojima. Un prodotto davvero carino, che immaginiamo andrà subito esaurito. "Anicorn ha progettato Space Ludens con Kojima Productions utilizzando il logo della NASA come uno dei motivi del design", si legge nella descrizione ufficiale. "L'orologio è fondamentalmente ispirato dalla tutta EVA / Extra-Vehicular Activity di Ludens. Ludens è l'icona e la mascotte dello studio Kojima Productions disegnata da Yoji Shinkawa, nato dall'idea di un'astronauta che esplora uno spazio digitale."

God of War Ragnarok, le dimensioni del gioco su PS4 God of War Ragnarok, Kratos si prepara ad affrontare Thor Si è parlato spesso di come le tecnologie di compressione dei dati a disposizione di PS5 abbiano portato a una sostanziale riduzione dello spazio occupato su disco dai giochi, e la nuova avventura di Kratos e Atreus non fa eccezione. Il titolo è però cross-gen, come sappiamo, e pare che le dimensioni di God of War Ragnarok su PS4 siano gargantuesche: ben 90,6 GB, stando alle informazioni riportate da PlayStation Game Size. Per il momento non si tratta ancora di dati definitivi e confermati, ma la possibilità che il nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio occupi parecchio spazio su disco sono concrete. Sorprende in particolare il confronto con il God of War del 2018, che richiedeva "appena" 42,59 GB per l'installazione su hard disk: davvero il sequel è grosso il doppio?

Xbox Series X|S, Phil Spencer parla di nuovi modelli e aumento di prezzo Phil Spencer Il rincaro di PS5 ha stabilito un pericoloso precedente per l'industria videoludica ed è dunque scontato che ci si rivolga a Microsoft e Nintendo per capire se anche loro hanno in mente di attuare la medesima strategia. In questo caso Phil Spencer ha parlato di possibili nuovi modelli di Xbox Series X|S e dell'eventuale aumento di prezzo. Ebbene, il CEO di Microsoft Gaming ha detto che al momento le uniche revisioni hardware previste sono atte a diminuire il consumo energetico delle console, dunque non si prevedono nuovi modelli di Xbox Series X o S, e che allo stesso modo un aumento di prezzo non rientra nei piani della casa di Redmond, come già spiegato in almeno un paio di occasioni.

Iron Man, annunciato ufficialmente il gioco di Motive Iron Man, l'immagine teaser del gioco sviluppato da Motive Motive, EA e Marvel hanno annunciato ufficialmente il gioco di Iron Man, un tie-in particolarmente atteso vista la popolarità del supereroe portato sul grande schermo da Robert Downey Jr., protagonista di un paio di trasposizioni relativamente recenti per conto di SEGA nonché presente nel cast di Marvel's Avengers, ma senza spiccare come ci aspetterebbe da un personaggio di tale caratura. L'obiettivo di Electronic Arts è dunque quello di valorizzare l'affascinante figura di Tony Stark, il suo genio creativo e la capacità di creare dispositivi all'avanguardia, in primis l'armatura ad alta tecnologia di Iron Man: una storia che si presta a mille differenti interpretazioni e che Motive cercherà di raccontare nel migliore dei modi, nell'ambito di un progetto che possa rendere finalmente giustizia all'eroe creato nel 1963 da Stan Lee e Don Heck.

Final Fantasy 16 è giocabile fino alla fine Final Fantasy 16, il protagonista Pur non essendo stato presentato al recente Tokyo Game Show, a quanto pare Final Fantasy 16 è giocabile fino alla fine, dunque lo sviluppo del gioco procede molto bene, le basi dell'esperienza sono state ormai poste e il progetto potrebbe trovarsi nella fase di rifinitura. Il producer Naoki Yoshida ne ha parlato come "una montagna russa" con tanta azione e tanta trama. L'impegno del team di sviluppo è insomma quello di consegnarci un episodio solido e bilanciato, in grado di coinvolgerci grazie a una storia appassionante e di offrirci meccaniche entusiasmanti, più orientate a un gameplay action rispetto a quanto visto in Final Fantasy 15 e in Final Fantasy 7 Remake, per citare le ultime due produzioni appartenenti al franchise di Square Enix.