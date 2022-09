GTA 6: il tweet con il comunicato di Rockstar Games sul leak è il più apprezzato di sempre

GTA 6 non è ancora uscito e ha già un piccolo record: il tweet con il comunicato emesso da Rockstar Games sul furto di materiali di lavorazione del gioco è il più apprezzato di sempre tra i tweet relativi al mondo dei videogiochi. In poco più di venti ore ha infatti raccolto più di un milione di like.

Lo stesso comunicato aveva già raccolto più di un milione di like su Instagram, otto ore dopo la pubblicazione. Questo dovrebbe far capire quanto interesse ci sia intorno a GTA 6.

A detenere il record di tweet videoludico più amato, prima dell'arrivo di quest'ultimo, era quello con l'annuncio dello sviluppo attivo di GTA 6, quindi sempre di Rockstar Games, che ora campeggia in seconda posizione con 593.000 like. Il terzo in classifica è un tweet di Sony, quello dell'annuncio del rinvio dell'evento di PS5 risalente a giugno 2020, con 504.000 like.

Per curiosità, il tweet più apprezzato di sempre è stato quello con l'annuncio della morte di Chadwick Boseman, l'attore che aveva interpretato Black Panther.