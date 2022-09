Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di penny_in_cosplay1 è arrabbiato e polemico

La Aphrodite di Record of Ragnarok ormai fa parte dell'immaginario del mondo dei cosplay, tanto è amata dal pubblico, come dimostrato ad esempio dalla cosplayer penny_in_cosplay1 in più di un'occasione. La nostra ha quindi deciso di tornare sul personaggio, per mostrarlo ancora e, perché no, fare un po' di polemica.

Sostanzialmente, nella descrizione della foto, penny_in_cosplay1 si lamenta del fatto che molti considerino questo il suo miglior cosplay:

"Ho fatto cosplay per 10 anni, ho creato grosse armature, trucchi e altre cose complicate, ma a quanto pare per la maggior parte dei miei seguaci questo, fatto in cinque minuti con cose che avevo già in casa, è il mio MIGLIOR COSPLAY. Se lo avessi saputo avrei risparmiato un sacco di soldi!"

Probabilmente la gente ama Aphrodite perché è la dea della bellezza e perché nella versione Record of Ragnarok appare come particolarmente carismatica. Comunque sia l'occasione è ottima per tornare ad ammirare l'ottimo lavoro fatto da penny_in_cosplay1 che evidentemente in casa aveva la roba giusta per creare qualcosa di incisivo e interessante e che va apprezzata, a prescindere da tutto.