Wild Arena Survivors, la recensione del battle royale in stile MOBA di Ubisoft

Resta la formula ideata dagli sviluppatori per caratterizzare questa esperienza, che utilizza meccaniche tipiche dei MOBA per consegnarci un gameplay diverso dal solito e non la solita battaglia con visuale in prima o terza persona in cui vince chi rimane vivo. Be', in realtà l'obiettivo rimane comunque quello!

Far Cry Mobile? Era molto probabilmente questa l'intenzione di Ubisoft quando ha dato inizio al progetto di un nuovo battle royale free-to-play per i dispositivi mobile iOS e Android, ma poi l'idea per qualche motivo è stata scartata e si è deciso di procedere senza un nome altisonante alle spalle del gioco.

Gameplay: battle royale o MOBA?

Wild Arena Survivors, l'immancabile lancio col paracadute

Come accennato in apertura, è il gameplay l'elemento più peculiare e caratterizzante di Wild Arena Survivors, che non si limita a proporci l'ennesimo battle royale sulla falsariga di PUBG: Battlegrounds, Fortnite o Apex Legends, bensì si inventa un approccio in stile multiplayer online battle arena, MOBA per gli amici, per quanto concerne il sistema di movimento e di combattimento dei personaggi.

Questi ultimi vengono rappresentati alla stregua dei protagonisti di un hero shooter: dodici sopravvissuti, ognuno dotato di abilità ed equipaggiamento differenti, che vengono spediti da un cattivo terribilmente simile a Vaas, discorso filosofico incluso, su di un'isola tropicale deserta ma piena di fauna inferocita. All'interno di questa mappa, che si restringe progressivamente, quaranta combattenti devono cercare di eliminarsi a vicenda, raccogliere quanto più loot possibile e magari rimanere gli unici in vita al termine del match.

I controlli sono piuttosto immediati, a maggior ragione se avete dimestichezza con i già citati MOBA: uno stick analogico virtuale nella parte sinistra dello schermo consente di spostare il personaggio, mentre una serie di pulsanti nella parte destra fanno partire l'attacco, cambiano l'arma, attivano eventuali mosse speciali o il consumo di oggetti che possono momentaneamente migliorare forza, velocità, resistenza o salute del nostro alter ego.

Il sistema di puntamento è fondamentalmente quello dei twin stick shooter, anche se è possibile affidarsi alla mira automatica per effettuare un singolo tocco e vedere il nostro personaggio sparare non appena alziamo il dito dallo schermo. Il fuoco viene emesso al rilascio: una scelta interessante, non c'è dubbio, ma che in presenza anche di un minimo di latenza si traduce in una imprecisione sistematica che rende l'esperienza ingiocabile.