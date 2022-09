App Store: Apple aumenterà i prezzi delle app da ottobre, anche in Italia

Apple ha annunciato che ha in programma di aumentare i prezzi delle app nell'App Store in alcuni paesi del mondo, inclusi tutti quelli che utilizzano l'euro come valuta, quindi anche l'Italia. Il rincaro entrerà in vigore il prossimo 5 ottobre.

L'annuncia arriva tramite un post sul sito per gli sviluppatori, in cui viene spiegato che l'aumento è previsto per Cile, Giappone, Egitto, Malesia, Pakistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia, Vietnam e tutti i paesi dell'Europa che utilizzano l'euro. Sono esclusi invece Stati Uniti e Regno Unito.

Apple ha condiviso anche una tabella con le nuove tariffe, che trovate a questo indirizzo, che variano in base al paese e le fasce di prezzo. I rincari in Europa arrivano fino al 20%. Ad esempio un app venduta a 0,99€ passerà a 1,19€, mentre una da 19,99€ arriverà a 21,99€.

Il rincaro non include le sottoscrizioni con rinnovo automatico, che dunque non subiranno variazioni di prezzo. Apple non ha comunicato i motivi dietro gli aumenti, ma è chiaro che stia adeguando le tariffe ai nuovi standard del mercato e la crescente inflazione. Ad esempio, come di certo saprete, recentemente Sony ha aumentato il prezzo di PS5 Standard e Digital di 50 euro in Europa.