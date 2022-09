Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di settembre 2022 annunciati ufficialmente

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a nella seconda metà di settembre 2022 per gli abbonati al servizio. In totale sono in programma 10 titoli, tra cui l'attesissimo Deathloop, disponibile da oggi.

Vediamo dunque i giochi che saranno disponibili su Xbox Games Pass nella seconda metà di settembre 2022:

Deathloop - Cloud, PC e Xbox Series X - 20 settembre

Hardspace: Shipbreaker - Cloud e Xbox Series X|S - 20 settembre

SpiderHeck - Console e PC - 22 settembre

Beacon Pines - Cloud, console e PC - 22 settembre

Slime Rancher 2 (Game Preview) - Cloud, PC e Xbox Series X|S - 22 settembre

Moonscars - Cloud, console e PC - 27 settembre

Grounded 1.0 - Cloud, console e PC - 27 settembre

Let's Build A Zoo - Cloud, console e PC - 29 settembre

Valheim (Game Preview) - PC - 29 settembre

PAW Patrol Grand Prix - Cloud, console e PC - 30 settembre

Probabilmente il gioco di maggior spicco tra le nuove aggiunte del Game Pass è Deathloop, l'acclamato sparatutto in soggettiva di Arkane Studios precedentemente disponibile su PS5 e PC. Come potrete leggere nella nostra recensione, la versione Xbox Series X non ha nulla da invidiare alle altre. Il gioco inoltre oggi ha ricevuto il corposo Golden Loop, un aggiornamento gratuito che include un finale esteso e varie novità per il gameplay.

Dopo due anni dal lancio in Accesso Anticipato, Grounded è finalmente pronto a uscire in versione completa il 27 settembre con un aggiornamento corposo che porterà molte novità, come armi inedite, nuove armature e altre creature come la terribile mantide da combattere.

Menzioniamo anche Moonscars (qui il nostro Provato), promettente mix tra platform, combattimenti ed esplorazione non lineare dai toni cupi e oscuri e Valheim, un gioco di esplorazione ambientato in un enorme mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga.

Come riportato in una precedente notizia, sono invece 12 i giochi che lasceranno il catalogo del servizio di Microsoft il 30 settembre 2022.

Che ne pensate delle nuove aggiunte di Xbox Game Pass per la seconda metà di settembre? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.