Deathloop: trailer mostra le novità dell'aggiornamento Goldenloop

Lo studio di sviluppo Arkane Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Deathloop per presentare le novità dell'aggiornamento Goldenloop, annunciando anche che il gioco è precaricabile su Xbox Game Pass.

Come saprete, dopo un anno di esclusiva console su PS5, Deathloop uscirà anche su Xbox Series X e S. Da domani 20 settembre 2022 anche gli utenti Xbox potranno quindi giocarci, sia acquistandolo, sia abbonandosi all'Xbox Games Pass.

I nuovi giocatori avranno naturalmente da subito tutte le novità dell'aggiornamento Goldenloop, che comunque sarà reso disponibile anche per la versione PC e per quella PS5.

Tra le aggiunte, l'aggiornamento GOLDENLOOP introduce anche matchmaking PvP cross-play per PSN, Xbox, Steam, Epic e Microsoft Store. Potete impostare l'opzione "Matchmaking cross-play" su "Qualsiasi" (per giocare con tutte le piattaforme) o su "Uguale" (per giocare soltanto con la vostra piattaforma), impostando anche il controller per il matchmaking cross-play su "Qualsiasi" (per giocare contro qualsiasi tipo di controller) o su "Uguale" (per giocare contro lo stesso tipo di controller che utilizzate).

Leggiamo le altre novità:

NUOVA ABILITÀ: FUGA

Blackreef è una festa infinita, e cos'è una festa infinita senza un po' d'intossicazione? La nuova abilità Fuga scaglia un proiettile che rallenta e confonde il bersaglio, rendendolo temporaneamente innocuo (e brillo). L'abilità Fuga include anche quattro potenziamenti scopribili:

Coda: durata estesa.

Motivetto: lascia una "mina" di Fuga su una superficie.

Disarmonia: rende il bersaglio ostile verso i suoi alleati.

Sincope: alla morte del bersaglio, Fuga si diffonde tra i nemici circostanti.

Immaginate i danni che potreste fare con una combinazione di Disarmonia e Sincope... Questa sì che è una festa degna di Colt!

Dovrete esplorare un po' per trovare la tavoletta Fuga. Che ne dite di provare a cercarla nella Baia di Karl di pomeriggio? Potreste trovare un nuovo mistero da risolvere...

NUOVA ARMA: PROTOTIPO AUTA

La Visionaria Wenjie ha un nuovo regalo per voi. Il prototipo AUTA è un nuovo fucile a energia che spara un raggio laser continuato che vi permette di trapassare i nemici con precisione. Sparate il raggio contro una torretta o una telecamera di sicurezza per sfruttarne la rifrazione e colpire di rimbalzo i nemici.

NUOVO NEMICO: BOMBAROLO ARTISTA

Se pensavate che gli altri Eternalisti fossero fuori di testa, aspettate d'incontrare il bombarolo artista... Questi nuovi PNG hanno portato il loro estro creativo a nuovi livelli, dotandosi di una bandoliera di esplosivi pieni di vernice che saranno ben felici d'innescare e lanciarvi addosso. Non lasciateli avvicinare troppo, o vi uccideranno in un'esplosione di colore, trasformandovi nell'ennesima macchia di vernice per le vivaci strade dell'isola di Blackreef.

NUOVI POTENZIAMENTI DELLE ABILITÀ: QUATTRO NUOVI POTENZIAMENTI PER L'ABILITÀ CAMUFFAMENTO DI JULIANNA

Finora, l'abilità Camuffamento di Julianna era l'unica abilità del gioco a non avere dei potenziamenti propri, ma le cose sono cambiate. Con l'aggiornamento GOLDENLOOP, avrete quattro possibili opzioni di potenziamento:

Complesso: colpisce fino a tre PNG con Camuffamento.

Medicazione: rigenera salute mentre usate Camuffamento su un PNG.

Esposizione: quando un PNG colpito da Camuffamento muore o individua Colt, quest'ultimo viene automaticamente segnato.

Incognito: converte in energia i danni subiti mentre Camuffamento è attivo.

NUOVE PIASTRINE "2 IN 1"

L'aggiornamento GOLDENLOOP introduce 19 nuove piastrine, ma un po' diverse da quelle a cui eravate abituati. Queste piastrine "2 in 1" combinano le abilità di due piastrine esistenti. Prendiamo, ad esempio, la nuova piastrina "Palla Demolitrice", che fonde le piastrine esistenti "Scattista" (movimento più veloce) e "Forza Inarrestabile" (danneggia un nemico effettuando uno scatto contro di esso). Oppure "Tasche Infinite", che fonde le piastrine esistenti "Tasche Profonde" (più munizioni trasportabili) e "Spacca e Arraffa" (più munizioni ricevute dalle uccisioni in mischia). Recuperate una di queste piastrine multi-scopo per liberare un po' di spazio nel vostro equipaggiamento e aprirvi nuove possibilità.

E NUOVI SEGRETI... ...incluso un finale esteso del gioco e altre sorprese. Ma che divertimento sarebbe rovinarvele? Per scoprire cos'ha in serbo per voi l'aggiornamento GOLDENLOOP, non vi resta che giocare a DEATHLOOP!