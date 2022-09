Marvel's Midnight Suns, un trailer presenta Magik e i suoi poteri

Marvel's Midnight Suns presenta il personaggio di Magik con un nuovo trailer: Illyana Rasputin, sorella di Colosso, è una mutante in grado di teletrasportarsi e usare la magia in vari modi per affrontare i propri avversari.

Parliamo per certi versi di un'eroina simile a Scarlet Witch, mostrata anch'essa con un trailer in Marvel's Midnight Suns, ma con una maggiore attitudine agli scontri ravvicinati grazie alla capacità di evocare un'armatura e una spada sovrannaturali.

Queste abilità rendono Magik il personaggio perfetto per la campagna dello strategico sviluppato da Firaxis, in cui vedremo diversi eroi collaborare per fermare la potentissima Lilith, una creatura di origine quasi divina pronta a portare scompiglio nel mondo.

Nel trailer, Illyana ricorre a tutti i suoi poteri per sbaragliare i nemici, sferrando colpi potentissimi e aprendo varchi dimensionali per far precipitare le unità ostili nel vuoto. Insomma, è una fortuna che sia nostra alleata...

Potremo sperimentare le capacità di Magik e degli altri personaggi di Marvel's Midnight Suns a partire dal 2 dicembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, nonché più avanti su Nintendo Switch.