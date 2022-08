Marvel's Midnight Suns, il trailer di Scarlet Witch la mostra in azione

2K e Firaxis Games hanno pubblicato un nuovo trailer dello strategico a turni Marvel's Midnight Suns per mostrare in azione Scarlet Witch, uno dei personaggi inclusi nel gioco. Si tratta di un filmato di poco meno di cinquanta secondi, che mostra l'eroina in azione. Possiamo quindi vederla fare sfoggio dei suoi poteri, sia con attacchi diretti, sia indiretti.

Come già avvenuto per la presentazione di Wolverine, è stata pubblicata anche una pagina con informazioni generali sul personaggio, che aiuta a inquadrarla nella storia. Qui possiamo leggere:

Scarlet Witch in Marvel's Midnight Suns

Gli esseri umani hanno sempre temuto le streghe e in particolare chiunque dovrebbe avere paura di Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. Originaria delle maledette montagne transiane, Wanda è stata marchiata alla nascita dal malvagio antico dio Chthon, che aveva percepito la sua predisposizione a incanalare un'eccezionale energia arcana. Questa influenza segreta libera Wanda dai suoi precedenti limiti e scatena le sue abilità di manipolazione della realtà e la sua magia del caos.

Wanda si rivolge all'antichissima strega Agatha Harkness con l'intento di controllare il potere che si cela dentro di lei. Ma un tragico incidente costringe Wanda a lasciare l'Abbazia e la porta a studiare presso lo Stregone Supremo, Doctor Strange. È sempre più convinta che gli altri abbiano ragione ad aver paura di lei e che arrendersi al suo oscuro retaggio sia assolutamente inevitabile.

Insomma, nonostante il rinvio, Marvel's Midnight Suns si sta mostrando sempre più spesso, in attesa di poterci giocare su PC, Xbox Series X e S, PS5, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.