Fortnite x Dragon Ball: i giocatori stanno già facendo largo uso dell'onda kamehameha

Il crossover tra Fortnite e Dragon Ball è iniziato e i giocatori sono già entusiasti di poter lanciare onde kamehameha con i loro personaggi, pubblicando poi dei video online che stanno già facendo il giro della rete.

Le kamehameha non sono sempre a disposizione dei giocatori, ma sono degli oggetti lanciati dalla Capsule Corp nell'area di gioco. Dopo averli consumati, diventa possibile lanciare una delle onde che hanno reso famosa la serie giapponese, causando dei danni enormi a chi ne viene colpito. Guardando il video sottostante, registrato dall'utente BigFurryBalls, potete farvi un'idea di come funziona il tutto:

Nonostante il balletto finale sia già diventato oggetto di meme in ogni dove, entrando nel paradiso della viralità, c'è ancora molto da scoprire riguardo il crossover e le potenzialità della kamehameha, come dimostra il video sottostante, in cui viene fatta saltare una macchina:

Oppure come dimostra questo video, in cui Goku riesce a colpire un giocatore volante:

Considerate che questi oggetti, insieme alle skin di Goku, Vegeta, Bulma e Beerus, sono soltanto la punta dell'iceberg del crossover tra Fortnite e Dragon Ball. Chissà cosa ci aspetta nelle prossime settimane.