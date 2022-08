Return to Monkey Island: l'eShop potrebbe aver svelato il prezzo

L'eShop di Nintendo Switch potrebbe aver svelato il prezzo finale di Return to Monkey Island, l'attesissimo nuovo capitolo della serie scritto da Ron Gilbert in persona. Il gioco dovrebbe costare 24,99 dollari, che dalle nostre parti saranno probabilmente 24,99€.

Come lo si è scoperto? Il prezzo appare scrivendo "Return to Monkey Island" nella barra di ricerca del negozio digitale. Da notare che attualmente non sono state ancora aperte le prenotazioni e che il prezzo indicato non appare ancora nella pagina del gioco. Quindi l'inclusione del dato nella ricerca potrebbe essere un semplice errore.

Naturalmente non c'è alcuna conferma ufficiale in merito, ma crediamo che l'informazione potrebbe essere abbastanza precisa, visto anche il prezzo di Thimbleweed Park, il gioco precedente di Terrible Toybox, che era di 19,99€.

Nel caso fosse confermato il prezzo di 24,99 dollari, Return to Monkey Island diventerebbe automaticamente il capitolo della serie più economico al lancio, se non contiamo i singoli episodi di Tales of Monkey Island. Guybrush, il protagonista del gioco, non approverebbe comunque, visto che uno dei suoi tanti motti è: "Mai pagare più di 20 dollari per un gioco per computer".

Per quanto riguarda il gioco in sé, la trama e la maggior parte dei luoghi che si potranno visitare sono ancora avvolti nel mistero. Gilbert ha recentemente mostrato LeChuck e in passato ha dato qualche informazione generica, ma il grosso è ancora un segreto, che speriamo di scoprire avventurandoci a Monkey Island.