Return to Monkey Island ora è disponibile su PC e Switch, ecco il trailer di lancio

Guybrush Threepwood è tornato! Da ora infatti Return to Monkey Island è disponibile su PC e Nintendo Switch dando modo ai giocatori di imbarcarsi in una nuova avventura piratesca che porta la firma di Ron Gilbert. Per festeggiare Terrible Toybox ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Return to Monkey Island prosegue la storia delle leggendarie avventure grafiche The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione, in cui Simone Tagliaferri afferma:

"Return to Monkey Island è esattamente il gioco che ci si poteva attendere da Gilbert e soci, in cui l'amore per i personaggi e le loro vicende si sposa con una profonda riflessione sul tempo e sul ruolo del videogiocatore. È una storia su chi è riuscito ad andare avanti e chi è rimasto legato alle sue ossessioni, su chi è maturato e su chi è solo cresciuto, rimanendo però imprigionato nel suo immaginario, cui finisce per sacrificare tutto. In questo senso stiamo parlando di un'opera riuscita, sicuramente essenziale per gli appassionati di Monkey Island, che pecca solo per qualche ripetizione nei puzzle, comunque ben fatti nel loro complesso, e per alcune rifiniture, ma che in generale si lascia amare fino in fondo. Insomma, è tempo di tornare alla ricerca del segreto di Monkey Island."

Return to Monkey Island è disponibile al prezzo di 22,99 euro su PC via Steam e a 24,99 euro per Nintendo Switch.