Return to Monkey Island: i voti della critica sono eccellenti, la media è da GOTY

Usciti i primi voti di Return to Monkey Island, il nuovo capitolo della celebre serie di Ron Gilbert, e parlano complessivamente di un gioco eccellente, con una media voto altissima sia su OpenCritic (92), sia su Metacritic (94 - Versione PC). Leggiamo:

Multiplayer.it - 9

Eurogamer - 'Recommended'

GamesHub - 5/5

AusGamers - 9.5

Stevivor - 9 / 10

IGN - 9

The Independent - 9

GamesRadar+ - 4.5/5

Press Start - 8.5

The Guardian - 4/5

Gamepur - 8

WayTooManyGames - 8 / 10

Del gioco è piaciuto il suo essere un grande ritorno della serie, una grande avventura con personaggi affascinanti, ottimi dialoghi e puzzle esotici ma sempre logici. Molti hanno gradito anche la maggiore accessibilità dei puzzle, rispetto a quelli dei titoli passati, così come il modo in cui gli autori hanno concluso le vicende di Guybrush e soci, in modo decisamente brillante.

Apprezzato anche lo stile grafico, che diventa sempre più gradevole mano mano che si avanza nel gioco. Insomma, se vi interessa il gioco, potete andare ad acquistarlo certi di trovarvi di fronte a un grande titolo, che vale la pena di essere vissuto dall'inizio alla fine.