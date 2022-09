Xbox: nove esclusive in uscita nel 2023 secondo i piani originali, rivela Jeff Grubb

Xbox puntava al debutto di nove esclusive nel corso del 2023, o almeno erano questi i piani originali di Microsoft: lo ha rivelato il giornalista Jeff Grubb, sempre piuttosto informato su ciò che accade dietro le quinte.

Come ricorderete, Phil Spencer ha promesso una line-up solida per Xbox dal 2023, ma è chiaro che non tutti i titoli originariamente previsti per il prossimo anno saranno effettivamente pronti per il lancio.

L'elenco stilato da Grubb include:

Senua's Saga: Hellblade 2

Perfect Dark

Fable

Contraband

Avowed

Everwild

Un nuovo gioco di InXile Entertainment

Un nuovo gioco di Compulsion Games

Un nuovo gioco di The Coalition (non Gears 6)

Il giornalista presume che Senua's Saga: Hellblade 2 e i progetti in cantiere presso InXile, Compulsion e The Coalition potrebbero farcela a debuttare entro il prossimo anno, mentre per Everwild sicuramente bisognerà attendere di più.