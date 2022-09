Xbox: la line-up di esclusive sarà solida dal 2023, promette Phil Spencer

Il 2022 di certo non è l'annata più prolifica degli Xbox Game Studios di Microsoft, ma dal prossimo anno si cambia registro. Questo perlomeno è quanto promesso Phil Spencer in una recente intervista con Famitsu, dove ha dichiarato che dal 2023 in poi la line-up di esclusive first-party sarà più solida.

"Per quanto riguarda i team first party, penso stiano facendo un ottimo lavoro", ha detto Spencer. "Tuttavia, a causa del diffondersi del Coronavirus, ci sono stati dei ritardi nella produzione dei giochi e di conseguenza non abbiamo potuto pubblicarli per un certo periodo. Dal 2023 in poi, credo che saremo in grado di pubblicare una line-up forte".

Phil Spencer

Particolarmente curiosa la risposta data alla domanda successiva: "Xbox Game Studios ha 23 studi, ma possiamo aspettarci molti giochi dopo il 2023?".

"Gesù!", la risposta stringata di Spencer, lasciando intendere che in futuro ne vedremo delle belle da parte degli Xbox Game Studios.

Recentemente Phil Spencer ha dichiarato che Xbox non ha ancora finito con le acquisizioni e che ha intenzione di continuare a crescere in futuro con l'annessione di altri team e compagnie.