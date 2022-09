God of War Ragnarok: il trailer dello SoP in ordine "cronologico" svela un dettaglio importante

Avete notato che nell'ultimo trailer di God of War Ragnarok presentato allo State of Play di settembre 2022 ci sono alcune sequenze dove Kratos non ha con sé le Lame del Caos? Incuriositi da questo particolare abbiamo provato a ricostruire il filmato dando un ipotetico ordine cronologico alle sequenze mostrate.

In base alla nostra ricostruzione, all'inizio del filmato Kratos si libera delle Lame del Caos gettandole a terra e a quanto pare prima di rientrarvi in possesso passeranno un numero imprecisato di ore di gioco.

Lo dimostrano le sequenze successive: durante l'agguato di Freya e lo scontro con Thor lo spartano è sprovvisto delle Lame del Caos, un dettaglio che si può notare dall'assenza delle catene negli avambracci. Dalla scena successiva invece Kratos sembra essere rientrato in possesso delle lame donategli da Ares.

L'idea dunque è che per una porzione di God of War: Ragnarok, non sappiamo quanto lunga, non potremo fare affidamento sulle Lame del Caos. Inoltre ci viene da pensare che lo scontro con Thor mostrato nel trailer avverrà nelle fasi iniziali del gioco, magari come una sorta di "riscaldamento" prima di una vera e propria resa dei conti tra le due divinità, un po' come avvenuto con Baldur nel precedente capitolo.

Tenete comunque presente che questa è solo una nostra interpretazione, che tra l'altro dà per scontato che l'assenza delle Lame del Caos in alcune sequenze non si tratti di una semplice svista da parte sviluppatori di Santa Monica.

Voi invece cosa ne pensate? Che storia sta raccontando questo video? E voi come avreste messo in ordine le scene? Fatelo sapere nei commenti.