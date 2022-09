Sword Art Online: il cosplay di Asuna di Julia Fox in versione Alfheim è una gioia per gli occhi

Sword Art Online è una delle serie maggior successo degli ultimi dieci anni, tra light novel, anime, film e manga. Uno dei suoi punti di forza è il suo cast di personaggi, alcuni dei quali diventati tra i favoriti degli appassionati di opere giapponesi. Tra questi c'è ovviamente anche Asuna Yuuki che oggi torna protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di Julia Fox, che ha deciso di rappresentarla nella sua versione di Alfheim, ormai diventata un vero classico.

Asuna non ha davvero bisogno di grandi presentazioni, trattandosi di uno dei personaggi più importanti di Sword Art Online. Nell'arco narrativo di Alfheim Online si trova suo malgrado intrappolata in un mondo virtuale fantasy nei panni di Titania, la regina delle fate, in attesa di essere liberata dal protagonista Kirito. Il cosplay di Julia Fox rappresenta proprio questa versione alternativa di Asuna, caratterizzato da una veste bianca adornata da un fiocco rosso e un paio di ali fatate.

Che ne pensate del cosplay di Asuna Yuuki di Sword Art Online realizzato da Julia Fox? Fatecelo sapere nei commenti.