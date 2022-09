Assassin's Creed Codename HEXE: il codice delle streghe e la lingua dei magi

Se invece preferite leggere, beh: non vi resta che scorrere la pagina e inoltrarvi in una mefistofelica foresta maledetta. Più o meno.

Assassin's Creed Codename HEXE: questo è il titolo provvisorio di uno dei nuovi progetti legati alla serie di Assassin's Creed. Annunciato durante l'ultimo Ubisoft Forward, proprio come Codename RED ( qui tutto quello che sappiamo sul capitolo nel Giappone feudale ) farà la sua comparsa all'interno di Assassin's Creed Infinity , una sorta di hub che dovrebbe raccogliere ed unire tutto ciò che entrerà a far parte del futuro di Assassin's Creed .

Questa scelta atipica si sposerebbe perfettamente con la strategia di Ubisoft di diversificare le produzioni di Assassin's Creed, facendo arrivare sugli scaffali un ritorno alle origini della serie, ovvero Mirage, un RPG come Codename RED, ed infine, forse, proprio un titolo più tendente all'horror. Una cosa è certa: la stregoneria avrà sicuramente un ruolo importante all'interno di AC HEXE. La stessa parola "Hexe" non è altro che la traduzione di "strega" in tedesco.

Di quelli annunciati durante l' Ubisoft Forward , Codename HEXE sarà l'ultimo capitolo ad arrivare in termini di tempo, dopo Assassin's Creed Mirage , previsto per il 2023, e il capitolo ambientato nel Giappone feudale, chiamato per ora Codename RED , che ancora non ha una vera e propria data di uscita. Per avere qualche altra informazione ufficiale su questo misterioso capitolo della serie dovremo quindi attendere ancora un po'.

La lingua dei magi

La cappella dei magi all'interno di palazzo Medici Riccardi a Firenze

Ma non è tutto, perché gli indizi più interessanti sono arrivati proprio sul finale del breve teaser, all'interno il logo di Codename HEXE: i simboli presenti sullo sfondo sarebbero infatti riconducibili all'Alfabeto dei Magi, una variante di Alfabeto ebraico utilizzato per le inscrizioni di talismani nell'occultismo del XVII secolo.

Una volta identificati i vari simboli, i fan sono stati in grado di tradurre l'inscrizione sul cerchio esterno del logo, che riporta, sempre in tedesco, il celebre motto degli Assassini: "Agiamo nell'ombra per servire la luce". Dobbiamo questa traduzione ai ragazzi di Access the Animus, quindi se siete fan di Assassin's Creed non dimenticate di seguirli.

Poi, considerando l'inscrizione più esterna come guida, si è cercato di fare lo stesso con gli altri simboli all'interno, ottenendo tre parole diverse: "Mephisto", "Rache", "Hwsa". Per il folclore germanico (e non solo), Mephisto è un demone al servizio del diavolo che fa la sua apparizione in diversi miti e leggende. E "Rache", dovrebbe essere una coniugazione del verbo "Rachen", che significa letteralmente "Vendicare". "Hawsa", invece, sembrerebbe arrivare direttamente dal tedesco antico, e dovrebbe rispondere alla traduzione di "Casa". La frase completa più o meno dovrebbe corrispondere a: "Mephisto vendica la nostra casa". Sembra dunque una sorta di incantamento per il talismano che vediamo nel breve teaser, confermando la presenza di venature fortemente esoteriche.