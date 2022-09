Call of Duty: Modern Warfare 2, un video confronta la beta su PS5, PS4 e PS4 Pro

ElAnalistaDeBites ha pubblicato un video che confronta le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2, ora disponibile in accesso anticipato per chi ha prenotato il gioco.

Stando alle analisi di ElAnalistaDeBits, su PS5 Call of Duty: Modern Warfare 2 gira a 2160p con recostruction rendering. Con PS4 Pro si scende alla risoluzione dinamica di 2688x1512p (in media 2176x1512p), mentre su PS4 ai canonici 1080p. Tutte e tre le versioni girano a 60 fps, con PS4 standard che in alcune aree non raggiunge questo target.

La versione PS5 presenta ombre, occlusione ambientale, livello dei dettagli e filtro anisotropico di qualità migliore rispetto alle console oldgen, nonché alcune texture con risoluzione superiore. Lo youtuber paragona qualità e performance delle versioni PS4 e PS4 Pro a quanto visto in passato nel Modern Warfare del 2019.

Secondo ElAnalistaDeBites siamo di fronte a un altro gioco realizzato utilizzando le console oldgen come punto di riferimento, con tutti i limiti che ne conseguono, ma tenete comunque presente che l'analisi si basa sul client della beta, che non rappresenta per forza il gioco completo.

Lo youtuber segnala inoltre che per la prima volta è stata aggiunta l'opzione per modificare il FOV anche su PS4 e PS4 Pro fino a 120 (nel video è settato a 90). La beta per PS5 non presenta una modalità a 120fps, che tuttavia potrebbe essere aggiunta per la versione completa.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 21 ottobre, anche per PC, Xbox Series X|S e One. Ecco tutte le novità emerse dall'evento Call of Duty: Next.