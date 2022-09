Elden Ring: The Board Game, annunciato il gioco da tavolo di Steamforged Games

Steamforged Games ha annunciato Elden Ring: The Board Game, ovvero il gioco da tavolo ufficiale basato sull'ultima fatica di FromSoftware e realizzato in partnership con Bandai Namco. Nei prossimi giorni avrà inizio la campagna Kickstarter.

Steamforged Games è una compagnia specializzata in giochi da tavolo che in passato ha creato degli adattamenti con licenza ufficiale di Dark Souls, Monster Hunter World, Horizon Zero Dawn e Resident Evil, giusto per citarne alcuni.

Stando al comunicato ufficiale, come il videogioco, anche Elden Ring: The Board Game catapulterà i giocatori nell'Interregno. Da 1 a 4 Senzaluce si imbarcheranno in una lunga avventura, visiteranno luoghi iconici e incontreranno personaggi ben noti a chi ha giocato a Elden Ring.

Ovviamente non mancheranno un gran numero di nemici, che i giocatori affronteranno con "un sistema di combattimento intelligente senza dadi, che richiederà di elaborare strategie e adattare i propri piani durante ogni incontro, sia che si tratti di un semplice soldato di Godrick o lo stesso Re Innestato".

Elden RIng: The Board Game

Per il momento questo è quanto sappiamo di Elden Ring: The Board Game, con maggiori dettagli che verranno svelati da Steamforged Games non appena avrà inizio la campagna Kickstarter, raggiungibile a questo indirizzo.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un altro progetto molto interessante legato all'ultima fatica di FromSoftware, ovvero Elden Ring: La Via per l'Albero Madre, il manga ufficiale dai toni comici e pubblicato gratuitamente in Italia da Panini Comics.