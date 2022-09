Elden Ring: La Via per L'Albero Madre, il manga comico che non ti aspetti

Descrivere Elden Ring in poche parole non è semplice. Potremmo scegliere termini come mastodontico, epico, vario e drammatico, ma avremmo la sensazione di star lasciando indietro qualcosa. Non si tratta di una sorpresa visto che ancora oggi ci ritroviamo a parlare di opere come Dark Souls (2011) e Bloodborne (2015), segno che i giochi di Miyazaki sono così stratificati da non poter essere presi e descritti in un pochi istanti, ma hanno bisogno di anni e anni di studio.

Ciò che possiamo più facilmente fare è dire cosa non sia Elden Ring: non è una commedia, non è un opera che mira a farci ridere e sorridere; tranne forse quando sconfiggiamo il temibile boss di turno, ma quello è un sorriso diverso. Be', a qualcuno la cosa non deve essere andata a genio perché ciò di cui vi parleremo in questo articolo è pronto una versione comica di Elden Ring che fa di tutto per strapparvi una risata.

Elden Ring, nel caso ve lo siate perso, è infatti diventato un manga comico - Elden Ring: La Via per l'Albero Madre - e abbiamo letto i primi due capitoli per potervene parlare. In Italia sarà pubblicato da Panini Comics. A chi è rivolto questo prodotto? È veramente divertente? Va letto oppure no? Continuate a leggere per ottenere sapere quali sono i nostri pensieri.