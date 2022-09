Elden Ring: La Via per l'Albero Madre, Panini Comics pubblicherà il manga in Italia gratis

Panini Comics ha annunciato che si occuperà dell'adattamento e della pubblicazione in Italia di Elden Ring: La Via per l'Albero Madre, il manga ufficiale basato sul souls-like open world di FromSoftware. I primi due capitoli saranno disponibili in italiano gratuitamente a partire dal 12 settembre in formato digitale.

Come spiegato nel comunicato ufficiale di Panini Comics, i capitoli del gag-manga scritto da From Software e illustrato da Nikiichi Tobita verranno resi fruibili gratuitamente per un periodo di tempo limitato sulle principali piatttaforme ebook, tra cui Amazon, Google, Apple, Kobo, Ibs e Izneo. La cadenza di pubblicazione sarà quindicinale, con i nuovi capitoli che usciranno in Italia a sola una settimana di distanza dal Giappone.

Elden Ring: La Via per l'Albero Madre

Elden Ring: La Via per l'Albero Madre ("Elden Ring: The Road to the Erdtree" nella versione inglese) è stato annunciato poche ore fa da FromSoftware. Contrariamente ai toni cupi del gioco, il manga sarà una commedia, con protagonista uno Sventurato, armato di clava e perizoma, che dovrà vedersela con i mille pericoli dell'Interregno aiutato da Melina. Durante il viaggio verso l'Albero Madre il nostro eroe improvvisato incontrerà vari personaggi iconici del gioco come Blaidd, Ranni e Patches, nonché affrontare Margit e Godrik.

Se non ce la fate ad aspettare fino al 12 settembre sarete felici di sapere che i primi due capitoli di Elden Ring: La Via per l'Albero Madre sono già disponibili gratuitamente in lingua inglese.