Elden Ring: al via il manga ufficiale, è una commedia con protagonista un Senzaluce in perizoma

Tramite le pagine di Famitsu, FromSoftware ha presentato "Elden Ring: The Road to the Erdtree", ovvero il manga ufficiale di Elden Ring. Particolarmente interessante la scelta per il genere di questo adattamento: si tratta di una commedia, o meglio un "gag manga" stando alla descrizione ufficiale. Online sono già disponibili i primi due capitoli.

Potrete leggere gratuitamente i primi due capitoli di Elden Ring: The Road to the Erdtree in lingua inglese su ComicWalker a questo indirizzo. Ricordatevi che trattandosi di un manga il senso di lettura è da destra verso sinistra, così come l'ordine delle pagine.

L'adattamento cartaceo di Elden Ring è scritto da FromSoftware e disegnato da Nikiichi Tobita, autore della commedia fantasy "A Cursed Sword's Daily Life". Elden Ring: The Road to the Erdtree narra le gesta di Aseo, un Senzaluce di classe Sventurato che suo malgrado si trova ad affrontare i pericoli dell'Interregno armato solo di un perizoma e tanto coraggio. Durante il suo viaggio incontrerà vari personaggi ben noti ai giocatori, come Melina, Ranni, Blaidd e Patches.

Un estratto del primo capitolo di Elden Ring: The Road to the Erdtree

Leggiamo la sinossi:

"Aseo un povero e disgraziato Senzaluce, si ritrova a Sepolcride nudo, senza un soldo, senza speranza e senza una vergine. La sua unica speranza nella sua nuova e spietata casa è una donna misteriosa di nome Melina. Lo esorta a seguire la guida della grazia per raggiungere l'Albero Madre che si erge sull'Interregno. Ma non sarà una strada facile; un cast di personaggi colorati attende Aseo durante la strada: Patches l'Affranto, Blaidd il mezzolupo, Godrick l'Innesta e, naturalmente, Ranni la Strega... Con solo un perizoma a separare Aseo da morte certa, si avvia per la prima tappa del suo viaggio: il Castello Grantempesta. Ce la farà o il suo viaggio finirà prima ancora che inizi?"

Considerando i toni cupi di Elden Ring, la scelta di FromSoftware di realizzare un gag manga è sicuramente molto interessante. Avete già letto i primi due capitoli? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.