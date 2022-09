NBA 2K23, pre-load disponibile su Xbox Series X|S: dimensioni enormi

Il pre-load di NBA 2K23 è già disponibile su Xbox Series X|S e, a quanto pare, richiede un notevole spazio libero su SSD per essere installato, viste le dimensioni enormi del gioco: in base all'app Xbox, sembra siano necessari 152 GB di spazio libero.

Al momento, Xbox Series X e Series S sono le uniche piattaforme con pre-load disponibile, visto che non sembra esserlo ancora per le console di generazione precedente, ovvero Xbox One, mentre su PS5 e PS4 il download e l'installazione anticipate saranno disponibili solo a partire dal 7 settembre, dunque non sappiamo ancora i dati di queste.

È assai probabile che anche su PS5 sia richiesta una quantità smodata di spazio libero, tuttavia: nonostante il sistema di compressione dei dati renda notoriamente i giochi più piccoli da gestire sulla nuova console Sony, è da vedere come questo verrà sfruttato da 2K Games, perché il capitolo precedente era comunque gigantesco e poco differente dalle altre versioni.

Per fare un confronto, come riportato da MP1ST, queste sono le dimensioni di NBA 2K22, il capitolo precedente, all'epoca del lancio (dunque senza considerare espansioni, aggiornamenti e aggiunte successive):

Xbox Series X|S : 115.56 GB

Xbox One : 84.3 GB

PS4 : 99.137 GB

PS5 : 109 GB

Switch : 45.2 GB

PC : 110 GB

È possibile che NBA 2K23 si candidi tra i giochi più esosi in termini di richiesta di spazio libero sulle nuove console, anche se il primato di Call of Duty sarà difficilmente avvicinabile.