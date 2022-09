The Wolf Among Us 2 potrebbe uscire dopo Expanse: A Telltale Series

Stando alle ultime informazioni condivise da Telltale Games, The Wolf Among Us 2 potrebbe uscire dopo Expanse: A Telltale Games, che al momento sembrerebbe in una fase dello sviluppo più avanzata.

Il debutto nei negozi per entrambi i giochi è previsto per il prossimo anno. Nello specifico di Expanse: A Telltale Series sappiamo che uscirà nel periodo estivo, come confermato dall'ultimo trailer ufficiale presentato alla Gamescom 2022, mentre The Wolf Among Us 2 è previsto per un generico 2023.

In risposta alla domanda di un utente che chiedeva su Twitter quali dei due giochi uscirà per primo, Telltale ha risposto "Ancora non possiamo dare una risposta. Ma entrambi sono previsti per il 2023. È il massimo che possiamo dire al momento."

Con un secondo post, lo studio ha lasciato inoltre intendere che The Wolf Among Us 2 è ancora nel pieno dello sviluppo, affermando che non verrà mostrato altro materiale "per un po'" di tempo per non creare aspettative con troppo anticipo.

"Quando riceveremo più contenuti su The Wolf Among Us 2?", chiede l'utente Reg. "Non mostreremo nulla per un po', Reg. Dobbiamo lasciare che gli sviluppatori, sviluppino. Stiamo facendo molta attenzione a non esagerare".

The Wolf Among Us 2 è la nuova serie di Telltale basata sulla serie di fumetti Fables di Vertigo con protagonista Bigby Wolf. The Expanse: A Telltale Series invece si basa sull'omonima serie TV ad ambientazione fantascientifica di Amazon.