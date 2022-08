The Expanse: A Telltale Series, nuovo video e periodo d'uscita dalla Gamescom 2022

The Expanse: A Telltale Series è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 con un video diario che contiene anche vari frammenti di gioco, oltre a un periodo d'uscita ora più preciso per la nuova produzione.

La nuova serie di avventure Telltale arriverà nell'estate 2023, ha annunciato il team con questo nuovo video. Presentato ai The Game Awards 2021 con un primo trailer, The Expanse: A Telltale Series è una serie di avventure incentrata sulla serie TV omonima ad ambientazione fantascientifica da parte di Amazon.

Anche in questo caso, si tratta di avventure dal taglio fortemente narrativo e cinematografico, con un'interazione che si incentra soprattutto su scelte da prendere per incanalare la storia in diverse direzioni, portando dunque a diversi sviluppi della trama.

The Expanse: A Telltale Series è ambientato nello stesso mondo della serie TV ma presenta una nuova storia, con altri personaggi e risvolti nella situazione generale presentata dalla produzione di riferimento. L'uscita è dunque fissata per l'estate 2023 e ci sarà dunque tempo per tornare a parlarne.