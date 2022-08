Killer Klowns from Outer Space: The Game, trailer dall'Opening Night Live 2022

Questa sera è andato in onda l'Opening Night Live 2022, l'evento di apertura della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley. È stato mostrato Killer Klowns From Outer Space The Game. Arriverà a inizio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Killer Klowns from Outer Space: The Game è un "horror game multigiocatore asimmetrico basato sul leggendario film degli anni '80. Nello scontro tra i Killer Klowns e gli abitanti di Crescent Cove, fai squadra e usa l'astuzia per mietere vittime umane o salvarle dall'invasione aliena!"

"Assumi il ruolo dei leggendari Killer Klowns e, insieme ad altri tre giocatori, va' a caccia di prede umane utilizzando stravaganti abilità e armi bizzarre e pianificando la tua invasione aliena per mietere vittime tra la popolazione di Crescent Cove. Respingi i nemici con altri sette abitanti coraggiosi di Crescent Cove: scegli la classe, esplora la città in cerca di bottino e armi, non farti catturare dai Klown e cerca di sopravvivere (oppure sabotare) gli alieni."

"Crescent Cove è un'arena brulicante dove si svolgono scontri 3 VS 7 tra Klown e umani, con vari scenari, una mappa generata in modo casuale e tantissime opportunità tattiche per le due fazioni. Approccio unico a un gameplay hide-and-seek, possibilità di personalizzare e rigenerare, PvPvE, obiettivi dinamici e tanti risultati di match: Killer Klowns rivoluziona in modo innovativo l'horror online."

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco? L'Opening Night Live 2022 vi sta convincendo?